2023'te yılın ilk 11 ayında yaklaşık 946 milyar lira ihtiyaç kredisi kullanıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2022’nin Ocak – Kasım ayları arasında toplam 632 milyar liranın üzerinde ihtiyaç kredisi kullanılırken, bu yılın aynı döneminde çekilen ihtiyaç kredisi tutarı ise 946 milyar liraya yaklaştı.İSTANBUL (İGFA) - Yılbaşı için ihtiyaç kredisi kullanacakların önünde “hayat sigortalı” veya “hayat sigortasız” kredi şeklinde iki seçenek bulunuyor.
Sigortasız kredi tekliflerinin faiz oranı yükselirken, Kredi Hayat Sigortası yaptıranlar için daha düşük faizli kredi çekme alternatifi bulunuyor
Faiz artırımlarıyla birlikte kredi masrafları yükselse de, yaklaşan yılbaşı öncesi hediye, tatil, seyahat, kutlama gibi farklı ihtiyaçlar için, tüketicilerin Aralık ayında da bankalara kredi başvurusunda bulunacakları öngörülüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|16
|43
|2. Galatasaray
|16
|43
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|26
|6. Rizespor
|16
|25
|7. A.Demirspor
|16
|24
|8. Antalyaspor
|16
|24
|9. Kasımpasa
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Hatayspor
|16
|19
|12. Ankaragücü
|16
|19
|13. Başakşehir
|17
|19
|14. Gaziantep FK
|17
|19
|15. Karagümrük
|17
|17
|16. Alanyaspor
|16
|17
|17. Konyaspor
|17
|16
|18. Samsunspor
|16
|15
|19. Pendikspor
|16
|13
|20. İstanbulspor
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|39
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|32
|5. Sakaryaspor
|17
|32
|6. Bodrumspor
|17
|29
|7. Gençlerbirliği
|17
|27
|8. Ahlatçı Çorum FK
|16
|24
|9. Boluspor
|16
|22
|10. Erzurumspor
|16
|19
|11. Ümraniye
|16
|19
|12. Keçiörengücü
|16
|19
|13. Manisa FK
|16
|18
|14. Adanaspor
|17
|16
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|16
|15
|18. Giresunspor
|16
|9
|19. Altay
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|40
|2. Liverpool
|18
|39
|3. Aston Villa
|18
|39
|4. Tottenham
|18
|36
|5. M.City
|17
|34
|6. West Ham United
|18
|30
|7. Newcastle
|18
|29
|8. M. United
|18
|28
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Bournemouth
|17
|22
|12. Fulham
|18
|21
|13. Brentford
|17
|19
|14. Wolves
|17
|19
|15. Crystal Palace
|18
|18
|16. Everton
|18
|16
|17. Nottingham Forest
|18
|14
|18. Luton Town
|17
|12
|19. Burnley
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5