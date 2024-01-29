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2023'te iflaslar azaldı!

EKONOMİ 29.01.2024, 11:56
2023'te iflaslar azaldı!

Ticaret Sicil Gazetesi verileriyle yapılan analize göre, 2023 yılında yeni kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalarak 171 bin 288’e düştü.İSTANBUL (İGFA) - Bilgiye dayalı ticari kararlar alabilmelerini sağlayan ve katma değerli çözümler sunan CRIF Türkiye, Türkiye’deki şirketlerin 2023 yılı ekosistemini ortaya koydu.

CRIF İzleme Servisi tarafından, ticari sicil verileri ve Ticaret Sicil Gazetesi’ne yansıyan değişikliklerin detaylı incelenmesiyle oluşturulan analiz, firmaların sermaye artırımı, konkordato ilanı, firma birleşmesi, hisse/ortak değişimi, yönetici değişikliği veya şirket iflasları gibi verileri kapsıyor.

Analiz, 2023 yılında konkordato ilan eden ve iflas eden şirket sayısında ve yeni kurulan şirket sayısında önemli oranda azalma yaşandığını ortaya koydu. Analize göre, her üç dakikada yeni bir şirket kurulurken, her 15 saatte bir şirket konkordato ilan etti. CRIF İzleme Servisi analizinde, her 25 saatte bir şirketin iflas ettiği, her beş dakikada bir hisse/ortak değişimi, her 33 dakikada şirket birleşmesi, her üç dakikada yönetici değişimi ve her 19 dakikada bir şirketin unvanının değiştiği belirtildi.

YENİ KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 16 AZALDI

Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki verilerden yola çıkılarak yapılan analize göre, Türkiye’de 2023 yılında yeni kuruluş olarak sicile kaydını yaptıran şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalarak 171 bin 288’e geriledi. Türkiye’de 2022 yılında 204 bin 95 şirket, yeni kuruluş olarak sicile kaydını yaptırdı. CRIF Türkiye İzleme Servisi analizine göre, 2023 yılında aylık ortalama 14 bin 274 şirket yeni kuruluş olarak sicil kayıt yaptırdı.

TASFİYE SÜRECİNE GİREN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 30 ARTTI

2023 yılında bir önceki yıla kıyasla tasfiyeye giren ve tasfiye süreci tamamlanarak kapanan şirket sayısında da artış olduğunu ortaya koydu. Analize göre, 2022 yılında 23 bin 301 olan tasfiyeye giren şirket sayısı, 2023 yılında yüzde 30 artarak 30 bin 301’e yükseldi. 2023 yılında tasfiye süreci tamamlanıp kapanan şirket sayısı da 2022’ye göre yüzde 14,1’lik artışla 25 bin 235’e ulaştı. Detaylı analize göre 2022’de sicilden kaydı silinen şirket sayısı 61 bin 399 iken 2023’te yüzde 24,27’lik artışla sicilden kaydı silinen şirket sayısı 76 bin 300’e çıktı.

KONKORDATO İLANINDA YÜZDE 50, İFLASTA YÜZDE 17’LİK GERİLEME

Yine 2023 yılında konkordato ilen eden şirket sayısı geriledi. 2022’de konkordato ilan eden şirket sayısı bin 159 iken 2023 yılında bu sayı yüzde 49 oranında düşüşle 594’e düştü. 2023 yılında iflas eden şirket sayısı da 2022’ye göre önemli bir azalış gösterdi. Analiz, 2022’de 414 olan şirket iflas şirket sayısının, 2023 yılında yüzde 17 azalarak 343’le sınırlı kaldığını ortaya koydu.

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