2022 yılı için yeniden değerleme oranı 'resmi'leşti

Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak uygulanacak.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği ile yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Bu oran; vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak.