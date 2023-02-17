2022'nin son çeyreğine ilişkin işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5, kadınlarda yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azaldı.

İşgücü 2022 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 714 bin kişi artarak 35 milyon 43 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.



Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,2 oldu



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde ,8, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,3 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 20,8 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.