2022'nin son ayında 731 firmaya 'Ticaret'ten izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, 2022'nin son ayında dahilde ve hariçte işleme izin belgeleri ile yurtiçi satış ve teslim belgelerinin listelerini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında 2022 yılının Aralık ayında 731 firma için izin belgesi düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan listeler kapsamında aynı döneme ilişkin firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 3 olurken, 2 firma için de hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

2022 yılı Aralık ayına ait yurtiçi satış ve teslim belgesi ise 14 oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan listelere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.



–– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi