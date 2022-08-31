2022-2023 balık avı sezonu başlıyor

1 Eylül’de denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni av sezonunu ‘vira bismillah’ diyerek açan balıkçılarla ilgili mesaj yayınlayan Başkan Yüce, “Bu yıl balık avı sezonunun bir önceki yıla nazaran daha güzel daha bereketli daha sağlıklı geçmesini ümit ediyoruz. Denizlerimizdeki bereketi vatandaşlarımızın sofrasına ulaştıran eller dert görmesin” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla birlikte şehrin kuzeyinde bulunan kıyı bölgelerde av hareketliliği tekrar başladı. Şehirde balıkçılığın önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Yüce, “ Yaklaşık 90 kilometrelik Karadeniz sahil şeridimiz ile balıkçılık şehirde önemli bir rol oynamakta. Emek ve alın teri ile gece gündüz demeden evinin rızkını arayan tüm balıkçılarımıza 2022-2023 balık av sezonun bereketli ve bol kazançlı bir sezon olması temennisi ile hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bol ve bereketli bir sezon diliyorum

Şehrin toprakları kadar denizinin de bereketle dolu olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Balıkçılık aileden uzakta, ailenin refahı için mücadele demektir. Balıkçılık erkenden yola düşerek, kışın zor şartlarında evinin ekmeğini aramaktır. Aranın ardından bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan balıkçılarımızın sabır ile beklediği av sezonu açıldı. 1 Eylül itibari ile vira bismillah diyen, emek ve alın teri ile gece gündüz demeden evinin rızkını arayan tüm balıkçılarımıza 2022-2023 balık av sezonun bereketli ve bol kazançlı bir sezon olması temennisi ile hayırlı olmasını diliyorum. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz bu yıl balık sezonu bir öndeki yıldan daha güzel daha bereketli daha sağlıklı olsun. Denizlerimizdeki bereketi vatandaşlarımızın sofrasına ulaştıran eller dert görmesin” dedi.