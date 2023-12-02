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20 bin aileye 20 milyonluk destek

EKONOMİ 02.12.2023, 08:05
20 bin aileye 20 milyonluk destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-14 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi 20 bin 139 ailenin İzmir Şehir Kart’larına 1000’er TL’lik beslenme çantası desteği ödemesi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentteki hiçbir çocuğu temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmama hedefiyle hayata geçirdiği “beslenme çantası” desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin İzmir Şehir Kartlarına yatırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Türkiye’de yaşanan ağır ekonomik kriz şartlarını bir nebze hafifletmek ve kentteki hiçbir çocuğu temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmamak için hayata geçirdiği “beslenme çantası” desteği ailelerin yüzünü güldürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı incelemeler neticesinde tespit edilen, 6-14 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi 20 bin 139 ailenin İzmir Şehir Kartlarına 1000’er TL tutarında beslenme çantası desteği ödemesi yapıldı. Toplam 20 milyon 139 bin TL’lik destek, sadece anlaşmalı işyerlerinde yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. Böylece hem derinleşen ekonomik krizde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eksiklerini gidermesi sağlanacak hem de yerel esnaf güçlendirilmiş olacak.
  Kent esnafına da katkı oluyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, bankacılık altyapısını kullanan İzmir Şehir Kartı’nı, kısa süre önce devreye almış ve belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtmıştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen ve yılın çeşitli dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ayni ve nakdi yardımlar, bu kart üzerinden yapılacak.
2024 yılında sosyal hizmet ve sosyal yardımlar için 1 milyar 240 bin TL’lik bütçe planlaması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu devasa desteğin, kent ekonomisine de katkı sağlaması hedefiyle İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Ticaret Odası (İTO) ile protokoller imzaladı. Bu kapsamda, ihtiyaç sahipleri, İzmir Şehir Kartlarına yatırılacak nakdi yardımları, yalnızca İESOB ve İTO üyesi olan ve İzmir Şehir Kartı sistemine kaydolan esnaflarda harcayabiliyor. Bu esnafların listesi ve iletişim bilgileri www.bizizmir.com/adresinde paylaşılıyor. Öte yandan sisteme dahil olmak isteyen İEOSB ve İTO üyesi işletmeler ise, www.izmirteknoloji.com.tr adresinden üyelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
  245 bin haneye destek eli İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca 245 bin haneye destek sağlıyor. İhtiyaç sahiplerine, nakit desteğinin yanı sıra erzak ve yakacak yardımı da yapılıyor. Ayrıca dayanışma noktalarında sıcak yemek desteği sağlanıyor. Bunların dışında eğitim destekleri (ilk ve orta öğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi, üniversite öğrencilerine nakit yardımı), her türlü medikal malzeme yardımı, çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda ürünleri, evsizlere barınma desteği, cenaze evlerine pide servisi, 0-5 yaş grubu çocuklara süt desteği de sağlanıyor. 2019 yılından bugüne, 544 bin 420 vatandaşa, toplam 7 milyon 889 bin kez yardım sağlandı.

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