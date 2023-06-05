2. eldeki talep seçim sonrası durgunlaştı

Zaman zaman yüzde yüzün üstünde ivme kaydeden otomobil satışları, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla yerini durgunluğa bıraktı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda seçimin etkisiyle ortaya çıkan belirsizlik atmosferiyle ikinci el otomobil satışlarında ciddi oranda talep artışı gözlemlenirken, seçim sonrasında dengeler değişti.

Zaman zaman yüzde yüzün üstünde ivme kaydeden otomobil satışları, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla yerini durgunluğa bıraktı.

Oto ekspertiz noktalarındaki sirkülasyon, geçtiğimiz haftalara göre yüzde 50 düşerken, otomobil fiyatlarındaki artış ise devam ediyor.

Fiyatların artacağı endişesiyle mayıs ayı boyunca panik alım-satım yapıldığını kaydeden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Tıpkı borsada olduğu gibi yatırım amaçlı alım satımların yoğun olduğu bir dönemi geride bıraktık. Seçim sonrası tekrar nihai tüketicilerin sahada olduğunu, gerçekten ihtiyacı olanların otomobil satın aldığını görüyoruz. Ancak bayramın ve tatil döneminin yaklaşması, tekrar piyasayı hareketlendirecek, yatırımcı kitle ortaya çıkacak. Artık her 10 kişiden 5’i bu kaygıyla araç alıp satar hale geldi. Halen sıfır araç bulmak son kullanıcı için zor, tek alternatif ikinci el, fiyatlardaki artışın düşmesini temenni etsek de bu tamamen taleple, dövizle ve sıfır araç fiyatlarıyla bağlantılı.” dedi.