2. elde 'köpük' gitti, talep yükseldi!

Araç fiyatları 3 yılın ardından ilk kez tüketici nezdinde kabul görecek seviyede düşüş yaşarken, fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi. Araç fiyatlarındaki yaşanan düşüşle 1-6 yaş aralığındaki otomobillere olan talep tekrar yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Sektör temsilcileri Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararların ardından ikinci el otomotiv pazarının geldiği güncel durumla ilgili olarak detaylı analizler paylaştı.

Yıl başında satılan her 10 araçtan 4’ü 1-6 yaş aralığındayken, Eylül ayında bu sayı 7’ye ulaştı.

Yüzde 12 ile 15 arasında ortalama fiyat düşüşünün tüketiciyi daha yeni araçlara yönelttiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Bakanlığın izlediği politikanın tüketiciyi rahatlattığını görüyoruz. İkinci el araçta köpük gitti, tüketicinin önü açıldı. Artık fiyatlardaki artış ancak enflasyon oranında yaşanacaktır. Piyasadaki durgunluk ise devam ediyor. Ortalama 45 ile 55 gün olan araç satış süreleri sene sonuna doğru 60-65 günlere çıkacaktır diye öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKIYOR

Otomotivdeki son duruma dair tespitlerde bulunan Karakaş, pandemiden bu yana ikinci el araç sektöründe yaşanan manipülasyonların önemli derecede sona erdiğini belirterek, otomobilin yatırım aracı, bir emtia olarak kullanılması durumu da sona erdiğini söyledi.

Pazarın durgun seyrettiğini, satış sürelerinin 60-65 güne çıkacağını ifade eden Karakaş, ortaya çıkabilecek fiyat artışlarına karşı vatandaşların endişe duymaması gerektiğine de dikkati çekti. Karakaş, manipülatif ve suni biçimde ikinci el araç fiyatlarında artışlarla artık karşılaşılmayacağını kaydetti.