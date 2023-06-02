2. elde 2012 modeller revaçta

Mayıs ayının ikinci el ilan verileri kapsamından en çok 400 bin TL’ye kadar olan araçlar yer aldı. En çok ilana koyulan araçlar sırasıyla 2012, 2011, 2015 ve 2016 yılına ait modeller olurken, Mayıs ayında düz vitesli araçlar revaçtaydı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen 2. el otomobil ilan platformu arabam.com, mayıs ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı.

Mayıs ayında ilanlarda en çok 400.000 TL’ye kadar olan araçlar yer alırken, ay boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen analiz oranlara ve tablolara şöyle yansıdı:

Platformda Mayıs ayında ikinci el araç ilanlarının yüzde 70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izlerken, traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik kısmı oluşturdu.

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MARKA VE MODELLER

arabam.com’daki ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında mayıs ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Corolla, Passat ve Polo oldu. Bu modelleri de sırasıyla Honda Civic ve Volkswagen Golf takip etti.

Yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında da Dacia Duster yüzde 19 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu.

Duster modelini sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Mitsubishi L 200, Fiat Egea Cross, Kia Sorento ve Nissan Juke modelleri izledi.

MAYIS İLANLARDA EN ÇOK 2012 VE 2011 MODEL ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

Mayıs ayında en fazla ilan verilen araçlar, yüzde 6,8 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. İkinci sırada yüzde 6,3 ile 2011 ve yüzde 6 ile 2015 ve 2016 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 15’ini oluşturdu.

DÜZ VİTESLİ ARAÇLARIN İLAN ORANI DEĞİŞMEDİ

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında Mart ve Nisan aylarında olduğu gibi Mayıs ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu gözlendi. Düz vitesli araçlar ilanların yüzde 68’ini oluştururken otomatik vitesli araçlar ilanların yüzde 19'unu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların yüzde 14’ünü oluşturdu.