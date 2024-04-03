2. el araç araç kiralama piyasasında son durum ne?

Uzun süredir enflasyonla mücadele eden vatandaşlar çareyi ikinci el araçlarda buluyorlardı fakat ikinci elin de sıfır fiyatına yaklaşmasıyla araba almak hayal oldu. Peki bayram öncesi ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik nasıl?Ahmet GÜNAY/Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Pandemi ve depremle sarsılan Türkiye ekonomisi, enflasyon canavarı ile mücadelesini sürdürüyor. Bu süreçte dolar ve euronun yükselmesi ve TL’deki değer kaybı birçok piyasada olduğu gibi araç piyasasının da yükselmesine sebep oldu. Kimi araçların ikinci elleri sıfır araç fiyatlarını geçti. Peki bunun sebebi ne?

2. EL ARAÇLAR NEDEN SIFIR ARAÇLARDAN DAHA PAHALI?

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan galeri ve araç kiralama işletmecisi Yunus Bilen, “Şu an ikinci el araç piyasası biraz yüksek. Bu yüzden insanlar daha çok kiralamaya yöneliyorlar. Araç satın almaktansa kiralamayı tercih ediyorlar. İkinci el araçların daha pahalı olmasının sebebi, talebin yüksek olması. Bayilerde araç eksiklikliğinden dolayı bu durum ikinci el piyasasına fiyat artışı olarak yansıyor. Serbest piyasa olduğundan dolayı fiyatlar oldukça yüksek. Bizim bayram rezervasyonlarımız başlamış durumda ve dolmak üzere. Bu çoğu oto kiralama şirketi için geçerli. O yüzden çok geç olmadan, bayram yaklaşmadan rezervasyonlarınızı yapın.” ifadelerine yer verdi.

2. EL ARAÇLAR NEDEN SIFIR ARAÇLARDAN DAHA PAHALI?

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan galeri ve araç kiralama işletmecisi Yunus Bilen, “Şu an ikinci el araç piyasası biraz yüksek. Bu yüzden insanlar daha çok kiralamaya yöneliyorlar. Araç satın almaktansa kiralamayı tercih ediyorlar. İkinci el araçların daha pahalı olmasının sebebi, talebin yüksek olması. Bayilerde araç eksiklikliğinden dolayı bu durum ikinci el piyasasına fiyat artışı olarak yansıyor. Serbest piyasa olduğundan dolayı fiyatlar oldukça yüksek. Bizim bayram rezervasyonlarımız başlamış durumda ve dolmak üzere. Bu çoğu oto kiralama şirketi için geçerli. O yüzden çok geç olmadan, bayram yaklaşmadan rezervasyonlarınızı yapın.” ifadelerine yer verdi.