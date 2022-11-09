19. MÜSİAD EXPO iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katıldı.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Ticaret Fuarında 100’lerce iş insanı ile görüşmeler gerçekleştiren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, ilki 1993 yılında İzmir’de yapılan EXPO fuarının kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu ifade ederek, ilk fuarda açtığı standın o günkü heyecanını hâlâ taşıdığını söyledi.

Fuara İzmir’den katılan Aslan Ege, Ali Mamak, BMC, Çeksan, Doğu İklimlendirme, Ebam, GNV Lojistik, Megapol, Molümer, Ortomer, Saygılı Rulman, Simurg Gümrük Müşavirliği, Sunlife Tekstil ve Worldchem stantlarını ziyaret etti.

Açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan 19. MÜSİAD EXPO’nun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan fuara teşrif ederek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı gün akşam yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılarak birer konuşma yaptı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, fuarda Başkan Bilal Saygılı’nın olduğu Saygılı Rulman standını ziyaret ederek ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ, GÜÇLENMESİ, KALKINMASI İÇİN VARIZ

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 19. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda ifade ettiği gibi omuz omuza, gönül gönüle vererek ülkemiz ekonomisini dünyada hak ettiği seviyeye çıkartacak mücadeleyi hep beraber hedeflerine ulaştıracak her adıma destek vereceğiz. Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız.” dedi.

MÜSİAD EXPO’nun Türkiye’nin en kapsamlı karma ticaret fuarı olduğunu söyleyen Saygılı, “124 ülkeden binlerce ziyaretçi, katılımcı ve üst düzey diplomatik temsilci İstanbul'da bir araya geldi. Küresel ticarete yön veren bu büyük buluşma, 26'ncı Uluslararası İş Forumu’nda (IBF) Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi, MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu, D8 Ticari Diplomasi Zirvesi, Yabancı Misyonlar Resepsiyonu ve Uluslararası MoU Anlaşmaları İmza Töreni gibi etkinlikler ile ticari diplomasi şölenine dönüştü.