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18 Nisan'a kadar gönderiler yüzde 50 indirimle taşınıyor
Ramazan ayında Sürat Kargo ‘Tüm Gönderilerin Yarısı Bizden” mottosu ile tüm gönderileri yüzde 50 indirimle taşıyacağını duyurdu Kampanya 18 Nisan'a kadar devam edecek
EKONOMİ 21.03.2024, 11:21
Ramazan ayında Sürat Kargo ‘Tüm Gönderilerin Yarısı Bizden” mottosu ile tüm gönderileri yüzde 50 indirimle taşıyacağını duyurdu. Kampanya 18 Nisan'a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Yardımlaşmanın, dayanışmanın, mutlu etmenin, her zamankinden daha değerli olduğu Ramazan ayında, Sürat Kargo, tüm gönderileri yüzde 50 indirimle taşıyacak.
Ramazan ayı boyunca torununu sevindirmek isteyen babaanneden, annesini sevindirmek isteyen evlada, herkes, uzaktaki sevdiklerini mutlu etmek için göndereceği paketlere yüzde 50 daha az ödeme yapacak.
Sürat Kargo’nun, “Ramazan’da Tüm Gönderilerin Yarısı Bizden” mottosu ile geliştirdiği kampanya, bayram dönemini de içine alarak 18 Nisan tarihine kadar devam edecek.
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|Takımlar
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|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
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|30
|31
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|30
|30
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|30
|29
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|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13
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