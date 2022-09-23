1,7 milyar TL'lik tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerin detaylarını da grafiksel tabloyla duyurdu.

Söz konusu destek tutarlarının çiğ sütte 1 milyar 127 milyon 164 bin 774 lira, Toprak Mahsulleri Ofisi alım priminde 441 milyon 941 bin 204 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 89 milyon 524 bin 196 lira, et piyasası düzenlemesinde 17 milyon 280 bin lira, Uzman Eller Proje Desteği'nde 5 milyon 129 bin 822 lira olarak belirlendiğini kaydeden Bakan Kirişci, ödemelerin saat 18.00 itibariyle banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 4, 6 ve 8 olan üreticilerin ise 30 Eylül'de saat 18.00 itibariyle hesaplarına yatırılacağını bildirdi.