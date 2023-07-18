13 otomotiv bayiine 'üst sınırdan' stokçuluk cezası

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca yılın ilk döneminde yaptığı denetimlerde 369 firmaya toplamda 152 milyon 820 bin 478 lira idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında Ticaret İl Müdürlükleri tarafında 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Mayıs 2023 tarihli İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetlerin arttığı kaydedilirken, bu kapsamda da 9 Haziran'dan bu yana İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayiinin denetlendiği kaydedildi.

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadelenin üzerinde titizlikle durulan konulardan biri olduğuna vurgu yapılarak, vatandaşların farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz talep dengesini bozucu fiillerden korumak ve vatandaşların menfaatini öncelik edinen çalışmaların hassasiyetle devam edeceği belirtildi.

Bu arada marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda da orta ölçekli markete 74 bin 303,5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945,5 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.