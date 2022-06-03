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115,1 milyon TL'lik destek ödemeleri hesaplarda
EKONOMİ 03.06.2022, 15:26
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/VahitKirisci/status/1532678748918923264
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