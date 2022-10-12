Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği sağladı. Başkan Mustafa Demir, “Desteklerimizle bu şehrin bereketine bereket kattık” dedi.SAMSUN (İGFA) - Türkiye’nin en önemli ovalarına sahip, tarım şehri Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi üreticinin her alanda yanında oluyor. Tarıma ve tarım projelerine her geçen yıl desteğini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi, kadınların ve gençlerin tarımsal alandaki istihdamının artırılmasının yanında, sürdürülebilir tarımsal üretim için desteklerine devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı sağlamak için dün olduğu gibi bugün de yarın da üreticinin yanında olmayı sürdürecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirdiği tarımsal desteklerle de son 3 yılda rekora imza attı. Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye destek oldu. Fasulye tohumu, patates tohumu, yem bitkisi tohumu, ceviz fidanı, çilek fidesi, maviyemiş fidesi, kivi fidanı ve çok sayıda destek sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Üreticimizin her zaman yanındayız. Verdiğimiz desteklerle onların bereketine bereket kattık. Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte çiftçilerimizin daha kolay üretim yapması adına önemli destekler sağladık. Bu destekler, ürün çeşitliliğini çoğaltarak, üretimin artırılmasında önemli rol oynuyor. Bizim bütün coğrafyamız üretim alanı. Biz Büyükşehir olarak Samsun’un üretimine, bereketine katkı yapmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.