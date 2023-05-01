100 milyon bitki bu serada yetişiyor

100 milyon bitki kapasitesine sahip serada yetiştirilen meyve, sebze ve ağaç fideleri uygun fiyatla Başkentlilerle buluşuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni’nde açılışını gerçekleştirdiği ‘ANFA Sera Beypazarı-2’ ilk meyvelerini vermeye başladı.

Yerli üreticiden alınan fideleri geliştirmek ve yeni bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla Beypazarı’na kurulan serada üretilen meyve ile sebze fidelerinin satışı başladı.

Serada yetiştirilen domates, kıl biber, dolma biber, kapya biber, acı sivri biber, kavun, karpuz ve salatalık gibi birçok meyve ve sebzenin fidesi uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturulmaya başlandı.

Hobi bahçesinde veya farklı alanlarda sebze ve meyve yetiştirmek isteyen vatandaşlar ANFA Bitki Evleri’nden ya da Beypazarı Serası’ndan yerli üretim fideleri temin edebiliyor.

SAKSI BİTKİLERİ DE ÜRETİLİYOR

Toplamda 11 bin 800 metrekare kapalı alan ve 16 bin metrekare üretim alanına sahip olan ANFA Sera Beypazarı-2’de sebze ve meyve fidelerinin yanı sıra saksı bitkileri de yetiştiriliyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere destek olmak amacıyla serada yetiştirilen toplamda 2 milyon Kahramanmaraş biberi ve domates fidesi de afet bölgesine gönderilecek.