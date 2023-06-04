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1 yılda 10 milyon KWH elektrik üretti

EKONOMİ 04.06.2023, 14:00
1 yılda 10 milyon KWH elektrik üretti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği enerji tasarrufuna dikkat çekti. Bu doğrultudaki çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde aralıksız devam eden MESKİ, güneş ve biyogaz enerji santrallerinden 1 yılda yaklaşık 10 milyon kWh enerji üretti.MERSİN (İGFA) - Dünyanın en temiz ve güvenilir yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini kullanan MESKİ, tesislerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretme hedefiyle faydalı yatırımlar yapmaya devam ediyor. Günümüzde artan enerji gereksinimi, enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, tüketimin çevreye verdiği zarar, birçok ülkenin kullanımda dışa bağımlı olması gibi nedenler, enerji tasarrufunu her alanda zorunluluk haline getiriyor. MESKİ Genel Müdürlüğü, bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek, tasarruf sağlamak ve enerji verimliliği gerçekleştirmek amacıyla Toroslar, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde bulunan su depolarında, 2.82 MWp gücünde Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri kurarak, bu tesislerdeki enerji tüketimlerinin tamamına yakınını güneşten karşılamaya başladı. Enerji tüketimindeki yenilenebilir ve temiz enerji oranını artırmayı amaçlayan MESKİ, 2 adet atıksu arıtma tesisinde bulunan toplam 2 bin 700 kW kurulu gücü olan Biyogaz Enerji Santralleri ile enerji ihtiyacını karşılıyor.

MESKİ, 2022’de yenilenebilir enerji kaynaklarından 9.9 milyon kWh elektrik üretti

2022 yılında yenilenebilir enerjiden toplam 9 milyon 890 bin kWh elektrik üreten kritik tesislerinde de bu enerjiyi kullanan MESKİ, 1 yılda yaklaşık 65 bin 939 hanenin bir aylık elektrik ihtiyacına (1 hanenin aylık tüketimi 150 kWh olarak esas alındı) eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Üretilen enerji ile toplam 4 bin 866 ton karbondioksit salınımının engellenmesi sebebiyle, 11 bin 840 ağacın hayatı da kurtarılmış oldu.

Hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte MESKİ’nin enerji verimliliği de artıyor

Sahip olduğu enerji üretim santralleri ile temiz enerji kullanımına verdiği önemi gösteren MESKİ, yeni gerçekleştireceği projelerle enerji üretim kapasitesini artırmayı ve aynı zamanda tüketim tesislerinde geliştirdiği enerji verimliliği projelerini de hayata geçirmeyi hedefliyor. Enerjinin verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken MESKİ, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi, Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi ve Toroslar ilçesinde bulunan 3 içme suyu terfi istasyonunda, yaklaşık 12 MW Güneş Enerjisi Santralleri kurmayı planlıyor.

Ayrıca, 2023 yılında hayata geçireceği projelerle, kurulu güneş enerjisi gücünü yaklaşık 15 MWp’e çıkarmayı hedefleyen MESKİ, bu sayede toplam tüketiminin yaklaşık yüzde 18’ini, yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilecek.

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