1 milyonuncu traktöre Bursa'da büyük ilgi

Ünver Traktör, bayii olduğu Türk Traktör’ün üretim bandından inen 1 milyonuncu traktörünü Podyum Park ve Karacabey’deki görkemli lansmanlarda Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Ünver Grup bünyesinde hizmet veren, Bursa bölgesinin en büyük traktör tedarikçisi konumundaki Ünver Traktör, oldukça renkli bir organizasyona imza attı. Bayii olduğu Türk Traktör’ün 1 milyonuncu traktörünü Bursa'da önce Podyum Park’ta ardından da Karacabey’deki lansmanda sergileyen Ünver Traktör, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Kadın-erkek, genç-yaşlı her jenerasyondan insanın merakla yakından incelediği traktör, adeta gurur sembolü oldu.

Özellikle Podyum Park’taki lansmana ailece katılan Bursalılar, büyük bir hayranlıkla 1 milyonuncu traktörün yanına gelen çocuklarını bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Kimilerinin direksiyonuna geçtiği kimilerinin ise büyük boyutlarını dikkatle incelediği 1 milyonuncu traktör, ziyaretçilerin hayranlığını kazandı.