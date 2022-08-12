1 milyonuncu traktör Bursa'da kazandıracak

Bayii olduğu Türk Traktör’ün ürettiği 1 milyonuncu traktörü Bursa’ya getirmeye hazırlanan Ünver Traktör, Podyum Park’taki renkli etkinlikte yapılacak çekilişle bir talihliyi bahçe traktörü sahibi yapacak.BURSA (İGFA) - Ünver Grup bünyesinde hizmet veren Bursa bölgesinin en büyük traktör tedarikçisi konumundaki Ünver Traktör, bu kez renkli bir lansmanla Bursalılarla buluşuyor.

Bayii olduğu Türk Traktör’ün 1 milyonuncu traktörünü Bursa'ya getirecek olan Ünver Traktör, gurur tablosu olan aracı; 20- 21 Ağustos tarihleri arasında Podyum Park’ta tanıtacak.

BAHÇE TRAKTÖRÜ YENİ SAHİBİNİ ARIYOR!

Podyum Park’ta sergilenecek özel traktör, Bursa’ya çeşitli hediyeleriyle gelecek. 20- 21 Ağustos tarihleri arasındaki lansmana katılarak Ünver Traktör’ün standına uğrayarak Tarlam Cepte uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlayan herkes, 1 adet bahçe traktörünün yanısıra çok sayıda sürpriz hediyeler kazanma şansı elde edecek.

Ünver Traktör yetkilileri, 1 milyonuncu traktörü yakından incelemek ve çekilişe katılmak isteyen herkesi Podyum Park’a bekliyor.