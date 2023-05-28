Son Dakika

1 milyon isot fidesi toprakla buluştu

EKONOMİ 28.05.2023, 13:20
1 milyon isot fidesi toprakla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin marka değeri olan Ata Tohumu ile üretimi yapılan 1 milyon isot fidesini toprakla buluşturdu.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’nın tescilli yöresel lezzetlerinden olan acı tadıyla meşhur isot fidesi dikimine başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında Ata Tohumu ile yetiştirilen isot fideleri havaların ısınmasıyla birlikte toprakla buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez baharatları arasında yer alan tescilli yöresel lezzetlerinden olan isot için fide dikimine katıldı. Fidan dikimine Başkan Beyazgül’ün yanı sıra Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile çiftçiler katıldı.

Başkan Beyazgül ile vatandaşlarla daha önce seralarda dikimi yapılan isotların hasadını yaptı. İsotları dallarında özenle koparan Başkan Beyaz isot hasadının hayırlı olmasını diledi. Başkan Beyazgül, daha sonra 800 bin isot fidesinin dağıtım törenine katıldı. Ziraat mühendisleri tarafından seralara yetiştirilen 1 milyon isot fidesinden 800 bini vatandaşlara dağıtılırken 200 bin adet fide ise Büyükşehir Belediyesine ait tarlaya dikildi.

Çiftçilerle birlikte tarlaya inen Başkan Beyazgül ve beraberindekiler isot fidelerini toprakla buluşturup can suyunu verdi. Her yıl isot festivalinin düzenlendiği kentte bu yıl rekoltenin artması bekleniliyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’TARIM ALANLARINDA ADIMLARIMIZI BÜYÜTÜYORUZ’’

Kentin bir tarım şehri olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa bir tarım şehri, kentimizin birçok özelliği var. Şanlıurfa Turizm, tarih ve Peygamberler şehri. Genç ve bilişim şehri, birçok özelliğimiz var ama tarihten beri en önemli özelliğimiz burada tarımın yapılmış olmasıdır. Göbeklitepe’nin tarihi ile birlikte burada tarımda başlamış. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Tarım Daire Başkanlığını kurduk. Başkanlık bünyesinde birçok faaliyetimiz oldu. Aynı zamanda Park ve Bahçeler Daire başkanlığımız da caddelerimizi süsleyen güllerimizin üretimini de yaptık. Yaklaşık 1 milyon 200 bin çiçeği ve gülü biz ürettik. Ağaçlarımızı, fidanlarımızı biz üretiyoruz. Belediye olarak bunlardan hem büyük tasarruf sağlıyoruz hem de şehrimize bir güzellik katıyoruz. Şanlıurfa İsotunun fidesini dağıtıyoruz. İsot Şanlıurfa’mız için çok önemli, aslında bizim arzumuz kendimize has ürünlerin üretimini yapıp tohumunu da dağıtmaktır. 1 milyon fide ürettik. 200 bin fideyi tarlalarımıza ektik ve 800 binini de çiftçilerimize dağıtıyoruz. Çiftçilerimize destek olsun diye fide dağıtımı başlattık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde birçok seramız var. 350 dönüm üzerinde de buğday yetiştiriyoruz. Tarım alanında gerçekten büyük adımlar attık. 1 milyon fide çok para değil mi diye sorabilirsiniz ama esasen bu kadar fideyi ürettiğiniz zaman 3 ila 3 buçuk milyon lira civarında para tutuyor. Biz ise 23 bin liraya üreterek tasarruf sağladık. Birçok konuda adımlarımızı büyüterek Şanlıurfa önce bölgenin cazibe merkezi olacak sonra da Türkiye’nin cazibe merkezi olacağız. Şanlıurfa’nın potansiyeli buna müsaittir’’ dedi.

BAŞKAN EKİNCİ, ‘’İSOT FİDELERİNİN ÜCRETSİZ DAĞITILMASI AYRI BİR GÜZELLİK

Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen isot fidelerinin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılmasının tarım şehrine ayrı bir güzellik kattığını anlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise ‘’Tarım şehri Şanlıurfa’da güzel bir etkinliğe şahitlik ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e çok teşekkür ediyorum. Tarım şehri Şanlıurfa’da olması gereken budur. Şanlıurfa isotu, Şanlıurfa’nın marka değeri artık. İsot fidelerinin seralarda yetiştirilip çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtılması ise ayrı bir güzelliktir’’ diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü, isot fidelerini şaşırtma tekniği ile toprakla buluşturuyor. 1 milyon adet isot fidesinin 800 bini çiftçilere dağıtılırken geriye kalan 200 bin fide ise 40 dekarlık alana dikildi.

1 milyon fide 3 ile 3 buçuk milyon lira arasındayken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yaptığı tasarrufla bu rakamı aşağı çekerek 1 milyon fideyi 23 bin liraya mal etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. M. United 37 72
4. Newcastle 37 70
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 37 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Osasuna 36 50
8. Athletic Bilbao 36 50
9. Girona 36 49
10. Sevilla 37 49
11. Mallorca 36 47
12. Rayo Vallecano 36 46
13. Valencia 36 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21