1 milyar TL sermayeli yeni yatırım bankası kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kurulmasına izin verdi.ANKARA (İGFA) - BDDK, kurucu ortakları İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye'de 1 milyar TL kuruluş sermayeli "SLM Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.