Yurtlarda yaşanan sorunlar masaya yatırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Gençlik Buluşması” kapsamında öğrenci yurtlarında yaşanan sıkıntılar ele alındı. Toplantıda gençleri dinleyin mesajı verildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, öğrenci yurtlarında yaşanan sıkıntıları ele almak için toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Gençlik Meclisi Üyeleri, siyasi partilerin gençlik kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları başta olmak üzere yaşanan sıkıntılar ele alındı. Yurtta kalan öğrenciler, avukatlar, sosyologlar ve gönüllü psikologların da katıldığı toplantıda özellikle son yıllarda, öğrencilerin rekabete dayalı sınavlarla streslerinin artması, kendilerini rahat ifade edememeleri, rekabet koşullarında sürekli değişikliklerin yaşanması, aile baskısı gibi faktörlerin etken olduğuna vurgu yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan “Maalesef bu tarz üzücü hadiselere şahit olabiliyoruz. Bu hadiselerin sebepleri ne kadar farklılık gösterse de bu konulara kalıcı ve çözümcü olarak yaklaşılması gerekiyor. Sizler gençler olarak bu konuda üzerinize düşeni yapmalı ve gençleri dinlemelisiniz” ifadelerinde kullandı.

Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ise öğrencileri daha iyi anlamak adına onların yanında olmanın bir çözüm yolu olduğunu belirtti. Kayapınar, “Siyaseti kapının dışında bırakarak vicdanımızla bu salondayız. Şehrimize binlerce yeni genç arkadaşımız gelecek. Sınav sonuçları belli olduğunda bile öğrencilerin attığı tweetlerde “Antalya’ya gelmek istedikleri ama intiharlardan dolayı endişeli olduklarını okuyoruz. Bu hepimizin sorunu. Bu soruna hepimiz çözüm bulmalıyız” dedi.

Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Başkanları da bu sürecin siyaset üstü bir konu olduğunu ve partileri adına her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Yaşanan intiharlar ile ilgili öğrencilerden gelen ve yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan sebeplerin de ele alındığı toplantıda çözüm önerileri de konuşuldu. Toplantıda, ilerleyen günlerde söz konusu sorunlar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılacağı, siyasi partiler ve derneklerin katılımıyla bir komisyon oluşturularak araştırmalara devam edileceği, araştırmalar sonucunda çözüm önerilerinin belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara iletileceği belirtildi.