YSK sınavı öncesi ne yapılmalı?

Mersin Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca gencin hayatını etkileyen YKS öncesi, öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 17-18 Haziran’da gerçekleşecek olan sınava yönelik, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden Akdeniz Şubesi’nde görevli Rehber Öğretmen Rukiye Türk, sınava dair önemli bilgiler verdi.MERSİN (İGFA) - Öğrencilerin ve ailelerinin sınava yükledikleri anlamların, sınava bakış açısını etkilediğini, bu yüzden de artan kaygılarla baş etme yollarının farklılaştığını ifade eden Rehber Öğretmen Rukiye Türk, “Sınav öncesinde öğrencilerimizin ve ailelerimizin kaygılarının artması çok normal. Bazen aileler, duymuş oldukları kaygılardan dolayı öğrencileri korkuyla motive etmeye çalışıyorlar. Bu da öğrencinin stresini daha da artırıp, sınavda hata yapmasına sebep olabiliyor. Ailelerin, sınava günler kala öğrencileri motive ederken, olumlu senaryolar düşünmelerini sağlaması gerekli” dedi.

“Sınav öncesi beslenme ve uyku düzeni çok önemli”

Sınav haftası ve sınav öncesi beslenme ve uyku düzeni ile ilgili önemli bilgiler veren Rehber Öğretmen Rukiye Türk, “Tempoyu düşürmemek çok önemli. Sınava günler kala evden beslenmek ve sağlıklı besinler tüketmek hem vücudu rahatlatacak, hem de zehirlenme riskini ortadan kaldıracaktır. Bu süreçte bol bol su tüketimi de çok kıymetlidir. Ayrıca düzenli bir uyku rutini oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı. Erken uyanıp güzel bir kahvaltı yaparak sınava girmenin, öğrencinin odağını artıran önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Türk, “Sınav sabahında kahvaltıda şarküteri ürünlerinden ve yoğun karbonhidrat alımından uzak durmak gerekir. Çünkü bu, vücudun ağırlaşmasına ve odaklanmayı engellemeye sebep olabilir” diye konuştu.

“Sorulara karşı kesinlikle önyargıya kapılmayın”

Sınav için gerekli evrakların hazır olmasının ve sınava girilecek okulun önceden ziyaret edilmesinin, sınav günü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına faydalı olacağını söyleyen Türk, “Öğrenciler sınav kaygılarından dolayı, sınavda önyargılı davranabiliyorlar. Her bir soruyu önemsemek çok önemli. Çünkü sınavlarda zor, kolay ve uzun soru tipleri var. ‘Zor soruları zaten yapamam’ yanılgısı çok fazla. Kolay sorularda da, ‘bunda bir çeldirici olmalı’ diye kaygılanıp yanlış cevaplar işaretlenebiliyor. Aklımıza gelen ilk bilgi doğru bilgidir. ‘Ben buna çok zaman ayıracağım ve soru zordur’ diye düşünüp, aslında çok kolay bir soruyu da öğrenci sınavda eleyebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

“Sınav anında küçük molalar ve nefes egzersizleri yapın”

Gençlerin sınav anında strese ve kaygıya kapıldıkları anlarda, 20- 30 saniyelik küçük molalar vermelerinin veya nefes egzersizleri yapmalarının kaygıları azaltacağını sözlerine ekleyen Türk, “Zaten biz kurs merkezi olarak, öğrencilerimize çok uzun zamandır denemeler sunuyoruz. Bu denemeler sayesinde öğrencilerimiz, bazı taktikler geliştirebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri olarak, bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.