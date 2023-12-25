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YÖK raporunda Dokuz Eylül damgası

EĞİTİM 25.12.2023, 09:55
YÖK raporunda Dokuz Eylül damgası

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda önemli başarılara imza attı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda önemli başarılara imza attı.

Gösterdiği yüksek performansla ‘Araştırma Üniversitesi’ beratı almaya hak kazanan DEÜ, Türkiye’deki 208 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği raporda3 farklı göstergede Türkiye 1’incisi olurken; 7 göstergede ise Türkiye genelinde ilk 5 içinde yer aldı. Raporda, 'Eğitim ve Öğretim', 'Araştırma-Geliştirme’, ‘Proje ve Yayın', 'Uluslararasılaşma', 'Sürdürülebilirlik' ve 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' kategorilerinde yükseköğretim kurumları değerlendirilirken; araştırmada 74 farklı gösterge esas alındı.

DEÜ 10 ALANDA TÜRKİYE’DE İLK 5’TE

Gerçekleştirdiği faaliyetler ile toplamda 10 göstergede Türkiye’de ilk 5 içinde yer alan DEÜ, rapora göre 'Sürdürülebilirlik' alanında 2, 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' alanında ise 1 göstergede olmak üzere 3 alanda Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı. Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik odaklı, toplumsal katkı ve çevre dostu misyonunu benimseyen faaliyetlere imza attığını ifade etti. Rektör Hotar, “Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye’deki üniversiteleri 74 farklı göstergeye göre değerlendirdi ve çarpıcı analizler ortaya koyduğu raporunu inceledik. Türk yükseköğretimini karakterize eden Üniversitemiz buna göre; ‘Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı en yüksek olan üniversiteler’, ‘Kişi başı doğrudan karbon ayak izinin en düşük olan üniversiteler’ ve ‘Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı en yüksek olan üniversiteler’ kategorilerinde Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Birçok ilki ve yeniliği ülkemize, kentimize ve bilim dünyasına kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, raporda elde ettiğimiz başarılardan oldukça memnun kaldık. Üniversitemiz rapora göre 3 alanda Türkiye 1’incisi oldu. 7 göstergede ise Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 5’te yer aldı. Gurur duyuyoruz” dedi.

TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUKTA ZİRVEDE

Hayata geçirdiği yatırımlarında ve faaliyetlerinde ‘engelsiz üniversite, engelsiz toplum’ anlayışını kendine ilke edinen Dokuz Eylül Üniversitesi, bu yönde bir ekosistemin oluşturulmasını sağlamak için birçok önemli projeye imza atmıştı. Bu alanda elde edilen başarıyı değerlendiren Rektör Hotar, “Kamuoyunda farkındalık oluşturacak sosyal sorumluluk projelerine, bilimsel çalışmalara ve fiziki yatırımlara önem veren Rektörlüğümüz, ulusal düzeyde ses getiren girişimlere imza atmaktadır. Ayrıca Rektörlüğümüz, Üniversitemizin engelsiz eğitim, engelsiz yapı, engelsiz kampüs, engelsiz şehir gibi kavramlarda da örnek olmasını arzulamaktadır. Nitelikli araştırma altyapımız ve imkânlarımızı sürekli geliştirirken, yerleşkelerimizdeki eğitim faaliyetlerinin erişilebilirliğine de büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki girişimlerimizin takdir görmesi bizi daha da teşvik ediyor. Bu yöndeki toplumsal sorumluluklarımızın ve yol gösterici rolümüzün farkındalığıyla bu yöndeki adımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DEÜ MARKASI

Çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin önemli bir birikim ve hassasiyete sahip olduğunu belirten Rektör Hotar, “Araştırma Üniversitemiz, YÖK’ün raporunun ‘Sürdürülebilirlik’ kategorisindeki ‘Kişi başı doğrudan karbon ayak izinin en düşük olan üniversiteler’ ve ‘Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı en yüksek olan üniversiteler’ göstergelerinde Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. 15 yerleşkesi Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan, çevre ve sürdürülebilirlik sorumluluklarını titizlikle yerine getiren Üniversitemiz için elbette bu sonuçlar sürpriz olmadı. DEÜ olarak, bu yöndeki Ar-Ge faaliyetlerimizi ve bilimsel çalışmalarımızı sürdürecek; bilgilendirme, farkındalık ve eğitim faaliyetlerimizle mensuplarımıza ve tüm topluma çevre bilincini aşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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