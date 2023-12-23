YÖK raporunda DEÜ farkı

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda önemli başarılara imza attı.İZMİR (İGFA) - DEÜ, Türkiye’deki 208 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği raporda 3 farklı göstergede Türkiye 1’incisi olurken; 7 göstergede ise Türkiye genelinde ilk 5 içinde yer aldı.

DEÜ’nün başarısını değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Birçok ilki ve yeniliği ülkemize, kentimize ve bilim dünyasına kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, raporda elde ettiğimiz başarılardan oldukça memnun kaldık. Üniversitemiz rapora göre 3 alanda Türkiye 1’incisi oldu. 7 göstergede ise Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 5’te yer aldı. Türk yükseköğretimini karakterize eden Üniversitemiz ile gurur duyuyoruz” dedi.