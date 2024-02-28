YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerle buluştu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Akademisyen Sanatçılar, Baskıresim Seçkisi”nin ardından, Balkan Kongre Merkezi Fuayesi’nde stant açan öğrenciler ile bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Fuayesi’nde öğrencilerin açtığı stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özvar, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, TEKNOFEST’te dereceye giren öğrenciler, Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrenciler ve dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrenciler stant açarak yaptıkları çalışmaları Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile paylaştılar. Tüm stantlarla yakından ilgilenen Özvar, öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Kırgızistanlı öğrenciler, stantlarını ziyaret eden Özvar’a, Kırgızistan'ın yöresel kıyafeti Şapan'ı giydirdi.