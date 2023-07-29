YKS’ye yapay zekâyla hazırlananlar kazandı
YKS maratonu geride kaldı, sonuçların açıklanmasıyla tercih ve yerleştirme heyecanı başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşen YKS’ye Cerebrum Tech ve Esınav Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen yapay zekâ destekli Akıllı Sınav eğitim modülüyle hazırlanan gençler dikkat çeken başarılara imza attı.
Esınav Merkezi Kurucu Partneri Cemil Akça, Akıllı Sınav’ın öğrenciyi tanıyarak kişiselleştirilmiş eğitim ve başarı analizi imkânı sunduğunu söyleyerek “Eğitimciler olarak bireysel başarı kadar önemsediğimiz bir şey daha var, o da kitlesel başarı. Eğitimde teknolojinin sağladığı olanaklarla iki yılda 1 milyon öğrencimize ulaştık. Bu yıl YKS’de Türkiye sıralamasında ilk 100’de 9, ilk 500’de 34, ilk 1000’de ise 50 öğrencimiz yer aldı. Türkiye’nin tüm illerinden eğitimleri için Akıllı Sınav’ı tercih eden gençlerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
|0
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
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|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
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|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
|0
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|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
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|11. Liverpool
|0
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|12. Luton Town
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|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|0
|4. Barcelona
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|5. Cadiz
|0
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|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
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|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
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|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0