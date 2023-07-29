YKS’ye yapay zekâyla hazırlananlar kazandı

YKS maratonu geride kaldı, sonuçların açıklanmasıyla tercih ve yerleştirme heyecanı başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşen YKS’ye Cerebrum Tech ve Esınav Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen yapay zekâ destekli Akıllı Sınav eğitim modülüyle hazırlanan gençler dikkat çeken başarılara imza attı.

Esınav Merkezi Kurucu Partneri Cemil Akça, Akıllı Sınav’ın öğrenciyi tanıyarak kişiselleştirilmiş eğitim ve başarı analizi imkânı sunduğunu söyleyerek “Eğitimciler olarak bireysel başarı kadar önemsediğimiz bir şey daha var, o da kitlesel başarı. Eğitimde teknolojinin sağladığı olanaklarla iki yılda 1 milyon öğrencimize ulaştık. Bu yıl YKS’de Türkiye sıralamasında ilk 100’de 9, ilk 500’de 34, ilk 1000’de ise 50 öğrencimiz yer aldı. Türkiye’nin tüm illerinden eğitimleri için Akıllı Sınav’ı tercih eden gençlerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.