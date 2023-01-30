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YKS’ye hazırlanan öğrencilere motivasyon

EĞİTİM 30.01.2023, 10:00
YKS’ye hazırlanan öğrencilere motivasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Merkez ve Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde öğrenim gören öğrencilere ‘Motivasyon Etkinliği’ düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlik öncesi öğrencilere, ‘1 Ekmek 1 Çorba’  ikramı da yapıldı. Etkinlikte Psikolog Kubilay Yorulmaz, ‘Sınav Kaygısı ve Motivasyon’ konulu bir sunum yaparak, öğrencilere kaygının nedenleri ve kaygıyla nasıl baş edilebileceğini anlattı. Sunumun ardından Kent Orkestrası’nın sahne aldığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendi.

Karakuş: “Eğitim desteğinin yanı sıra rehberlik hizmeti de veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, öğrencilere eğitim desteği vermenin yanı sıra rehberlik hizmetler de verdiklerini belirterek, “Bizler kurs merkezlerimizde öğrencilerimizi sadece bilişsel alanda desteklemiyoruz, onları sınavlara sadece ders olarak odaklamıyoruz. Biliyoruz ki sınavda motivasyonlarının yüksek olması gerekiyor. Bunun için de alanında uzman rehberlik birimimiz bulunuyor. Öğrencilerimize, kurs merkezlerimizde hem bireysel hem de grup olarak rehberlik yapıyorlar” dedi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliklerin öğrenciler tarafından çok beğenildiğini söyleyen Karakuş, “Bu yıl da bunu bütün kurs merkezlerimizde devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Birincisini Tarsus YKS kurs merkezimizde gerçekleştirmiştik ikincisini Anamur ve Bozyazı öğrencilerimizle birlikte Bozyazı’da gerçekleştirmiştik, üçüncüsünü de Kongre ve Sergi Sarayı’nda hem Merkez hem de Halkkent’te eğitim alan öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdik” diye konuştu.

“İlk defa bir belediyenin bana bir şey kattığını hissediyorum”

Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencilerinden Erdal Türk, motivasyon etkinliğinin kendisi için çok iyi olduğunu ve stresini azaltmada yardımcı olduğunu söyleyerek, “Aslında başlarken bu kadar emin değildim böyle iyi olacağından ama gittikçe hocalarımızın gerçekten kaliteli hocalar olduğunu ve kısa sürede bize ne kadar çok şey kattığını fark ettim. O yüzden memnunum ve devam ediyorum. İlk defa bir belediyenin bana bir şey kattığını hissediyorum” dedi.

Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencilerden Esma Nur Şenöz ise “Hocalarımız çok iyi ve bize çok destek sağlıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler de gerçekten çok iyi geliyor, bir nebze de olsa bizim stresimizi azaltıyor. Bizim açımızdan çok iyi. Sınav kaygısını yenmememizde hocalarımız da bize destek oluyor. Kurumumuzdaki denemeler de bizim stresimizi azaltıyor ve bu tür etkinlikler bize çok iyi geliyor” diye konuştu.

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