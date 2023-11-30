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YKS hazırlığına İnegöl motivasyonu

EĞİTİM 30.11.2023, 16:11
YKS hazırlığına İnegöl motivasyonu

İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek 12. Sınıf öğrencilerine yönelik “Motivasyon Fırtınası” semineri düzenledi. Yazar Dr. Faruk Öndağ, öğrencilere altın kuralları anlattı.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da şehirde yaşayan bireylerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına girecek öğrencileri unutmadı. Sınava girecek 12. sınıf öğrencilerinin sınav motivasyonunu arttırmak ve sınav kaygılarını azaltmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile “Motivasyon Fırtınası” semineri düzenlendi.

Yazar Dr. Faruk Öndağ’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer programları 29-30 Kasım tarihlerinde 2 gün boyunca 4 ayrı seansta Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Her gün sabah 10.00 ve öğlen 14.00 olmak üzere 2 ayrı seansta toplam 4 seminer yapıldı. Her bir seminerin farklı öğrenci gruplarına yönelik gerçekleştirildiği programa toplamda 1733 öğrenci katıldı.

Seminerlerin ilk gününde, Belediye Başkanı Alper Taban ile Milli Eğitim Müdür Vekili Halil İbrahim Zengin de programa katıldı. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Halil İbrahim Zengin, “Belediyemiz bu organizasyonla eğitime ne kadar önem verdiğini gösterdi. Dr. Faruk Öndağ hocamızın da buraya gelmesinde, sizlerle buluşmasında desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Faruk hocamız da bizim içimizden biri, sizin içinizden biri. İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Faruk hocamıza da bugün aramızda olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Faruk hocamız sınav döneminde olan siz kıymetli öğrencilerimize başarıya giden yolda duygularınızın kontrolü ve motivasyon konusunda anlatımlarda bulunacak. Bu hocamızın konusu. Kendisi bu alanda uzman. Ben de burada bir araya gelmişken her birinize hem sınavlarda hem yaşamınızda başarılar diliyorum. Benim sizlere naçizane tavsiyem, bugünler gelip geçici. Unutacaksınız, ne günlerdi diyeceksiniz. Önemli olan doğru zamanda doğru işi yaptık mı, doğru yöne gidiyor muyuz, bir şey atladık mı gibi soruları sormamız lazım. Ailelerimizin bizlerden, sizlerden çok ciddi beklentileri var. Evvela ülkesine, milletine, şehrine ve ailesine faydalı insanlar olmamızı bekliyorlar. Zorluklar da var tabi. Lakin biz istikametimizi kaybetmemeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dr. Faruk Öndağ, öğrencilere sınav motivasyonuyla ilgili anlatımlarda bulundu.

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