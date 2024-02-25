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YKS başvurularında 26 Şubat son gün

EĞİTİM 25.02.2024, 12:19
YKS başvurularında 26 Şubat son gün

Türkiye genelinde 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular 26 Şubat Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından 1 Şubat'ta başlayan YKS için başvuru süreci 26 Şubat Pazartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM, sınava başvuracak adayların her bir oturum için 295 lira ödeyeeğini duyururken, sınavların ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri'nin ise 9 Haziran Pazar günü yapılacağını bildirdi. Sonuçların ise 17 Temmuz'da açıklanacağı kaydedildi.

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