YKS başvuruları 1 Şubat'ta başlıyor

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular 1 Şubat Perşembe (YARIN) başlayacak.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan açıklamada, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacağı duyurulurken, sınav için 1 Şubat itibariyle başlayacak başvuruların 26 Şubat tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.