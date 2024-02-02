Yıldırım MTAL yeni bir başarıya imza attı

eTwinning ve Erasmus proje başarılarından dolayı adından sıkça söz ettiren Yıldırım MTAL ,geleneği bozmadı ve Koordinatörlüğünü yaptığı eTwinning projesinden yeni bir ödülle döndü. BURSA (İGFA) - Yıldırım YMTAL İngilizce öğretmeni Filiz Balçık Taç koordinatörlüğünde başlayan ‘ Culture Club ‘ eTwinning projesi Ulusal Kalite Etiketi’nin ardından Avrupa Kalite Etiketi alarak , okula 2. Kez Avrupa Kalite Etiketi kazandırdı. Toplamda 20 farklı ülkeden 30 okulun yer aldığı proje aldığı Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri ile büyük bir başarı elde etti. Proje bir çok ülkeden 12-17 yaş arasında genci bir araya getirdi. Mayıs ayında sonlanan projede Tarih, Coğrafya, Müzik&Dans,Gastronomi ve Turizm gibi konular her ay sırasıyla ele alındı. Şarkılar söyleyen, yemek tarifleri paylaşan, folklorik dans gösterileri yapan ve ülkelerini çeşitli temalarda tanıtan öğrenciler kültürel aktarımın yanısıra yeni kültürleri öğrenme fırsatı buldular.

Projede Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, İran, Kuzey Makedonya, Litvanya, Meksika, Portekiz, Polonya, Romanya, Sırbistan , Türkiye, Ürdün ve Yunanistan’dan toplamda 30 okul bulunmakta. Web 2.0 araçlarının yoğunlukla kullanıldığı projede , öğrenciler dijital becerilerini geliştirmekte , farklı bir çok uygulama kullanmakta ve projede faal olarak sorumluluk almaktadır. Ayrıca farklı ülkelerden yaşıtlarıyla her ay toplantı ve chat yapma fırsatı bulan gençlere dil gelişimi konusunda da fırsat tanındı.

Proje Koordinatörü Filiz Balçık Taç , yaptığı açıklamada , okulu ve öğrencileri adına elde ettiği bu ödülden duyduğu mutluluğu paylaşarak, her geçen gün çeşitli projelerle öğrencilerinde artan motivasyonu ve azmi gözlemlediğini aktardı. Öğrencilerin sosyal, dilsel ve teknolojik gelişmelerinin yanısıra ayrıca Avrupalılık ve projecilik bilincinin aşılandığı bu çalışmalarda güzel bir ivme yakalandığını aktaran Filiz Balçık Taç, eTwinning projelerinin okulunda yaygınlaşmasından ötürü mutlu olduğunu ekledi.

Yıldırım MTAL Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise ; Okulumuz koordinatörlüğünde yürütülen eTwinning projesinin bize ikinci kez Avrupa kalite etiketi kazandırmasından dolayı mutluyum. Daha önce ödül alan projemiz sayesinde eTwinning Okulu olmaya hak kazandık ve okulumuzu projecilik kapsamında farklı yerlere taşıdık. Öğrencilerin sosyal ve teknolojik becerilerini artırmayı amaç edinen bu proje ile çok sayıda farklı ülkeden öğrenci bir araya gelerek kültür paylaşımında bulundu, önyargılar güzel çalışmalarla kırıldı ve sonrası için sürdürülebilir işbirlikleri kuruldu. Böyle anlamlı bir projeyi okulumuza kazandırdığı için İngilizce öğretmenimize ve projede yer alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum.