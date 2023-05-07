Son Dakika

Yeni Vecihiler bu lisede yetişecek

EĞİTİM 07.05.2023, 14:16
Yeni Vecihiler bu lisede yetişecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının ve yeni Vecihilerin yetişeceği uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesinin Ankara'nın Elmadağ ilçesinde açıldığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, Savunma Sanayi Başkanlığı ile sektörün öncü kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesinin açılması için program altyapısı oluşturularak tüm hazırlıklar tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerin hız kazanmaya başladığını, diğer ülkelerle rekabet gücünün arttığına işaret ederek, "Göktürk 1, Göktürk 2, Göktürk 3, Türksat 5A, Türksat 5B, İmece, Gökbey Helikopter, Anka İHA, SİHA, Hürkuş, Hürjet, Kızılelma, Aksungur İHA, Şimşek, Turna, Atak Helikopter, Millî Muharip Savaş Uçağı, Bora, Sungur, Hisar füze sistemleri gibi çalışmalar ülkemiz adına uzay ve havacılık alanında gurur duyduğumuz önemli adımlardır." dedi.

MÜFREDAT KABUL EDİLDİ

Bakan Özer, dinamik mesleki ve teknik eğitim sistemi aracılığıyla uzay ve havacılık alanında da harekete geçerek önemli bir adım atıldığını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğinde ilk defa havacılık ve uzay teknolojileri alanında lise düzeyinde eğitim verecek lisesinin açılması için çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan çalışma kapsamda havacılık ve uzay teknolojisi eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla hazırlanan havacılık ve uzay teknolojisi alanı öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulunda kabul edildi" dedi.

Müfredatın; Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TAİ ve TEİ temsilcileri ile alan öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından hazırlandığına vurgu yapan Bakan Özer, okulun, havacılık ve uzay teknolojisi alanında ülkemizdeki ilk meslek lisesi olduğuna da belirtti.

HAVACILIĞIN VECİHİLERİ BU OKULDA YETİŞECEK

Bakan Özer, Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulu kapsamında eğitim vereceğini kaydederek, "Okulun yönetici ve öğretmenleri seçilerek alınacak. Okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak. 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süreyle eğitim öğretim verilecek ve tüm öğrenciler Bakanlığımızca yapılan merkezi sınav puanına göre alınacak" dedi.

Okulda verilecek eğitimin, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlandığını kaydeden Bakan Özer, "Mesleki eğitimde yeni hedefimiz havacılık ve uzay... Savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının ve yeni Vecihilerin yetişeceği uzay ve havacılık teknolojisi alanında açılacak bu lisemiz, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu oldukça önemlidir. Bundan böyle havacılığın Vecihileri Elmadağ'da yetişecek inşallah. Savunma sanayimizin geleceği artık bu okulda yetişecek gençlerimize emanet..." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Beşiktaş 32 68
3. Fenerbahçe 30 67
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 30 25
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Göztepe 33 57
7. Bodrumspor 33 55
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 33 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 32 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 35 50
10. Fulham 34 45
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 35 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16