YEK Eğitim Kurumları’nda mezuniyet sevinci

Eğitim alanında uzun yıllardır sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübeyi güçlü eğitim kadrosu ile birleştiren YEK Eğitim Kurumları, yeni mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı.

BURSA (İGFA) - Eğitim alanında uzun yıllardır sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübeyi güçlü eğitim kadrosu ile birleştiren YEK Eğitim Kurumları, yeni mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı.

Ortaokuldan Liseye ve Özel Eğitim Kursuna kadar, çok yönlü bir eğitim zincirine sahip olan YEK Eğitim Kurumları’nda eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, okul kampüsünde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Törene; okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin yeni hayatlarına adım attıkları mezuniyet töreninde; sevinç, gurur ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı.

ÖĞRENCİLERDEN TİYATRO GÖSTERİSİ VE KONSER

YEK Eğitim Kurumları, muhteşem bir mezuniyet töreni ile son sınıf öğrencilerini yeni hayatlarında başarı dolu yolculuklara uğurladı.

Kutlamada sahne alan öğrenciler, tiyatro gösterisi ve konser vererek izleyicilere keyifli saatler yaşattı.

Mezuniyet töreninde okul öğretmenleri de mezun olan öğrencilere veda konuşmalarını gerçekleştirerek, öğrencilere yeni hayat yolculuklarında başarı dileklerini ilettiler.

Törende ayrıca dereceye giren öğrencilere başarılarının devamlılığı için plaket ve hediyeler de verildi.

Öğrencilerini mezun eden idareci ve öğretmenlerin gururları gözlerinden okunurken, üniversite yolculuğuna çıkan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Öte yandan, 2022 yılı itibarıyla NEV Sağlık Grubu bünyesine katılan YEK Eğitim Kurumları, dünya standartlarındaki yaklaşımı ve vizyonuyla çağın gerekliliklerine uygun, teknoloji ve diğer alanlara yönelik yetkinlik kazanmış girişimci çocuklar yetiştirerek, geleceğe ışık tutuyor.