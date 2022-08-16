Yaz Bilim Kampı final yaptı

Çanakkale Belediyesi'nin destekleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Arzu Bayındır tarafından hazırlanan ve proje yürütücülüğünü yaptığı “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk” Yaz Bilim Kampı – 2022 TÜBİTAK projesi II. Dönem kapanış sertifika töreni 14 Ağustos 2022 tarihinde Parion Hotel' de gerçekleştirildi.ÇANAKKALE (İGFA) - II, Dönem 08-14 Ağustos tarihleri arasında Darüşşafaka Eğitim Kurumu Öğrencileri, 2020 yılında İzmir'de yaşanan depremden etkilenen öğrenciler ve Çanakkale merkez, Ayvacık, Bozcaada, Biga ilçelerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla 7 gün süren eğitim programı ile gerçekleşti. 7'şer günlük programlarla iki dönem olarak 01- 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa şehit ve gazi çocukları, Darüşşafaka Eğitim Kurumu Öğrencileri, 2020 yılında İzmir'de yaşanan depremden etkilenen öğrenciler ile Çanakkale merkez ve ilçelerinde öğrenim gören 12 yaş grubu 48 öğrenci katıldı.

Yaz Bilim Kampı sertifika töreninde konuşan Proje yöneticisi Öğr. Gör. Arzu Bayındır; Bilim Kampının amacının, 7. sınıfa geçmiş katılımcı öğrencilerin fen ve sosyal bilimler alanlarına yönelik; popüler bilimle tanışmalarını, yaşamla içi çeliğini tanımalarını, bilimin her yerde ve eğlenceli bir alan olduğu gerçeği ile bilimsel farkındalıklarını sağlamak ve bilimin yaşamımız üzerine etkilerini ve bilimin yaşamımızı nasıl doğru yönlendirdiğini sezdirmek ve yaşamlarında problem çözme, analiz ve sentez yapabilme düşünsel becerilerinin de geliştirilmesi olduğunu ifade etti. Projenin 2007 yılından bu yana düzenlendiğini TÜBİTAK 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programının 16. Yılında 11. kez desteklenerek sürdürülebilirliğini koruyan, yaygın etki bakımından en fazla öğrenci kitlesine ulaşan proje olduğunu belirtti.

Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Arzu Bayındır, kamp dönemlerini başarıyla gerçekleştirmenin yanı sıra çocukları bu programda ağırlamaktan mutluluk ve onur yaşadıklarını ifade etti. Bayındır, amaçlarının öğrencilerde bilim farkındalığı kazandırmak, bilimle ve popüler bilim ile tanıştırmak, bilimi sevmelerini sağlamak, bilimin her dakika yanımızda olduğunu hissettirmek ve yaşamlarında problem çözme, analiz ve sentez yapabilme düşünsel becerilerinin de geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Bayındır'ın konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından, kamp boyunca öğrencilerin faaliyetlerini içeren görselin sunumu yapıldı. Tören, kamp pastasının kesimi ve hep bir ağızdan söylenen şarkılar ile sona erdi.