Yarıyıl tatilinde renkli atölyeler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çocuklar için yarıyıl tatilinde birbirinden renkli atölyeler ile eğitim, eğlence ve tatili bir araya getirecek. 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ücretsiz gerçekleşecek yarıyıl atölyeleri ile çocuklar özel bir deneyim yaşayacaklar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Hayata geçirdiği projeler ve yaptığı başarılı çalışmalarla çocuk dostu belediye olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yarıyıl tatiline özel hazırladığı eğitici, eğlenceli atölyeler ile yine çocukların adresi olacak. Yarıyıl tatil dönemi olan 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Hayvanat Bahçesi’nde gerçekleşecek atölyeler ile dolu dolu bir etkinlik takvimi çocukları bekliyor.

MASAL ŞATOSU YİNE ÇOK GÜZEL

Masal Şatosu, 5-11 yaş grubundaki çocuklar için, okulların yarıyıl tatilinde olduğu 24 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında eğlendirirken öğreten, birbirinden farklı etkinliklerle dolu bir program hazırladı. Her gün farklı bir etkinliğin düzenleneceği atölyelerde yaratıcı okumadan, yaratıcı dramaya, STEAM’den tasarıma zengin içerikli ve kazanım odaklı bir tatil süreci çocukları bekliyor. Masal Şatosu 2023 yılı etkinliklerinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını da dahil edeceğinin sözünü vererek yarıyıl tatilinde de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını içeren atölyelerle geleceğin yetişkinleri çocukların çevreye, topluma duyarlı bireyler olarak küresel amaçlar hakkında düşünmeye ve bireysel sorumluluk almaya çağırıyor.

“Masal Mutfağı, Yaratıcı Drama, Tasarım, Yaratıcı” yazma gibi çok sayıda atölye hakkında detaylı bilgi ve kayıt için Masal Şatosu sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşılabilecek.

EĞLENCE VE BİLİM BULUŞUYOR

2012 yılında “Gelecek Eskişehir’den geçecek” sloganıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda hizmet vermeye devam eden Bilim Deney Merkezi çocuklara bilimi sevdirmek adına yaptığı başarılı çalışmalarına devam ediyor. Çocukların yarıyıl tatillerini en verimli şekilde geçirmesi, eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşaması için Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi de birbirinden renkli atölyeler hazırladı. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi atölyeleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyecek şekilde oluşturdu.

8-12 yaş çocukların katılabileceği “Kirigami, Depremden Stem ile Korunalım, Aşı Termosu, Görevimiz Robot, Algoritmadan Çıktık Yola, İskelet Sistemimiz Nasıl Çalışır?” atölyeleri ile tatil ile bilim bir araya gelecek. Kontenjanla sınırlı atölyeler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 444 8 236 ile 0534 011 72 78 numaralı telefonları arayabilecekler.

HAYVANAT BAHÇESİNDEN HEDİYE

2017 yılından bu yana hizmet veren Eskişehir Hayvanat Bahçesi de 3 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, 220’tan fazla tür ve 800 canlıya ev sahipliği yapan merkez yarıyıl tatilinde çocuklarla özel iki önemli etkinliğe imza atacak. Bu kapsamda 8-12 yaş grubu için "Kış Okulu Atölyeleri" 24 Ocak ve 27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Diğer bir etkinlik ise 3 Şubat’ta çocuk kitapları yazarı Meltem Ulu katılımıyla Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyasında yapılacak. 4-6 ve 7-9 yaş gruplarına yönelik “İstanbul’un Balıkları” adlı yazar Meltem Ulu eşliğinde çocukların hayal dünyasını ve yaratıcılıklarını yansıtacakları kitap atölyesine kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyenler 0 222 300 00 66 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecekler.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVECEKLER

Çocuk Hakları Birimi de 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yarıyıl tatiline özel birbirinden farklı 25 atölye hazırladı. Tatil süresince hem eğlenceli, hem de öğretici atölyelerle 4-16 yaş grubundaki tüm çocukları bir araya getirecek olan Çocuk Hakları Birimi, “İklim Okulu, Akut ile Doğada Yaşam, Çocuklarla İş Sağlığı ve Güvenliği, Gökkuşağı Resim Atölyesi, Hayalimdeki Oyuncak, Satranç, Drama, Masal, Kukla” gibi birçok atölyeyi çocuklarla buluşturacak. Ayrıca 14-16 yaş grubu çocuklar için “Tiyatro Atölyesine” başlayacaklarını belirten Çocuk Hakları Birimi yetkilileri, çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecekleri ve çok beğenecekleri etkinliklerin olacağını ifade ettiler.

Kayıtların yoğun olduğunu ve kontenjanların kısa sürede dolduğunu hatırlatan yetkililer, velilerin birimin @ebbcocukhaklaribirimi instagram hesabını takip ederek süreç hakkında bilgi alabileceklerini söylediler. Yetkililer ayrıca kayıtların yüz yüze yapılacağını detaylı bilgi için velilerin 0538 876 3873 numaralı telefondan da kendilerine ulaşabileceklerini belirttiler.