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'Yarını Kodlayanlar' yapay zekâ ile buluşuyor

EĞİTİM 07.12.2023, 18:26
'Yarını Kodlayanlar' yapay zekâ ile buluşuyor

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi “Yarını Kodlayanlar” gençleri geleceğin teknolojisi yapay zekâ ile buluşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Proje kapsamında dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan işbirliğiyle son 3 yılda 6 bini aşkın gence yapay zekâ eğitimi verildi.

Söz konusu işbirliği kapsamında ikinci yapay zekâ sınıfı Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi’nde açıldı. Haftanın 4 günü açık olacak sınıfta liseli gençlere yapay zekâ, veri işleme, makine öğrenimi, yazılım ve robotik gibi alanlarda eğitimler verilecek. Bununla birlikte, üniversite öğrencilerini hedefleyen farklı yapay zekâ ve teknoloji odaklı eğitimler ve atölyeler de düzenlenecek.

The Clubhouse Network işbirliğini değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, yapay zekâ teknolojileri hemen her alanda üretimi etkilediğini ve bu haliyle önemli bir katma değer oluşturma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. 

Küresel Yapay Zekâ Etki Endeksi’ne göre, yapay zekânın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması beklendiğini ifade eden Süel, "Yakın geleceğimizi şekillendirmede büyük bir etkisi olacağına inandığımız yapay zekâ konusunda ülkemizdeki gençlerin eğitim almasını önemsiyoruz. Amacımız, genç nesillerin ilgisini kodlama ve yazılım alanına çekebilmek, teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Bu anlayışla 3 yıl önce dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliğine gittik. Bu işbirliğiyle 14-17 yaş arası gençlere yapay zekâ eğitimleri veriyoruz. Bu yılki ikinci Clubhouse yapay zekâ sınıfımızı Bahçeşehir Üniversitesi’nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapay zekâ eğitimlerini birkaç pilot çalışma ile meslek liselerinde de vermeyi ve özellikle istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Hem global hem de yerel işbirlikleri ile bu programımızın etkisini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MENTORLAR EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Bahçeşehir Üniversitesi’nde açılan Clubhouse sınıfında öğrenciler için Yarını Kodlayanlar projesi yapay zekâ eğitimleri, kodlama ve robotik eğitimleri, sanal gerçeklik atölyeleri, 3D video ve animasyon tasarımı atölyeleri ile müzik, sanat ve fotoğrafçılık atölyeleri düzenlenecek. Gençlerin mentorlar eşliğinde sürekli gelişim gösterebileceği bir platform olması hedeflenen sınıfta, liseli öğrencilere yönelik eğitimler haftanın 4 günü devam ederken, üniversite öğrencilerine yönelik farklı yapay zekâ ve teknoloji eğitimleri de yapılacak. Ayrıca, üniversitelerdeki öğrenci kulüpleriyle işbirliği yapılarak daha geniş çaplı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

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