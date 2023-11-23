Yardım Sevenler Mudanya'da 'akran paydaşlığı'na ortak oldu

Bursa'da Nova Okulları bünyesindeki Anadolu ve Fen Lisesi gençleri, Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Mudanya Şubesi iş birliğinde ilçedeki üç liseye 8'er koli akademik gelişim destek kaynaklarını teslim etti.BURSA (İGFA) - TYSD Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer, NOVA Okulları'nın 2024 Öğrenci Konseyi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hazırlanan kolilerin içeriğinde üniversite sınavlarına hazırlık için test kitapları ve akademik gelişim destek kaynaklarının yer aldığını söyledi.

Başkan Uzer, dernek yönetiminden Münire Kolukısa ile birlikte NOVA Okulları Öğrenci Konseyi'ni temsilen Müdür Yardımcısı Büşra Yoldaş ve PDR Bölüm Başkanı Sevgi Arslan'ın da katılımıyla daha önceden belirlenen Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi ve Sami Evkuran Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere iletilmek üzere 'Akran Paydaşlığı' kolilerini okul idarecilerine teslim ettiklerini belirtti. Uzer, katkılarından ötürü Nova Okulları ve öğretmenlerine teşekkür etti.