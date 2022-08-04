Yabancı dil öğrenmek bu kursta ücretsiz

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yabancı dil öğrenmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz eğitim kursları açtı. Kurslar sürekli olarak katılıma açık tutuluyor.MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Yabancı Dil Eğitimleri kurslarına devam ediyor.

Uzman kadrosu ile yüz yüze eğitimlerin yanı sıra online kurslara da başladı. Almanca Dil Eğitiminde A1 ve A2 seviyesi, Rusça Dil eğitiminde A1 seviyesi ve speakıng odaklı online eğitim ve YDS- YÖKDİL ve YDS-YÖKDİL Online kurslar ile dil öğrenmek isteyen ya da akademik alanda kendini geliştirmek isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslar yeniden başvuruya açıldı.

Kurslar sürekli olarak katılıma açıktır.

Kurslara başvuru yapmak isteyen gençler Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gelerek kayıt işlemlerine başlayabilirler.