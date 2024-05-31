Venüs Kampüs'ten uluslararası bir başarı daha

Özel Bursa Venüs Eğitim Kurumları Avrupa'da kariyer hedefleyen öğrencilere yeni fırsatlar sunacak ‘Unıversium’ temsilciliği için masaya oturdu.BURSA (İGFA) - Özel Bursa Venüs Eğitim Kurumları bir başarıya daha imza atarak uluslararası proje ile öğrencilere AB standartlarında eğitim imkânı sağlayacak, 23 Devlet üniversitesi ve 1 Özel üniversite ile işbirliği içinde olan ‘Unıversium’ temsilciliği için masaya oturdu.

Bulgaristan’daki Üniversitelerden ‘Mavi Diploma’ ile mezun olarak, Avrupa da kariyer hedefleyen öğrencilerin lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans, doktora programlarına katılmalarını fırsat sunuyor.

Venüs Kampüs Eğitim Kurumları Bademli Okul Kurucu Temsilcisi Ali Erzincanlıoğlu, "Anaokulundan üniversiteye uzanan zincire bir halka daha eklemenin gurunu yaşıyoruz. Ortaokul ve Lise kanadımızın güçlülüğü ve başarısına bir de Üniversiteyi eklemek istiyoruz. Üniversitenin temelini atma yolunda emin adımlarla ilerleyen Venüs Kampüs Eğitim Kurumlarında yeni projeler ile öğrencilerimize ve velilerimize yol göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Venüs Kampüs Eğitim Kurumları Fsm Kurs Kurucu Temsilcisi Hüseyin Kirez, "Kimya, Matematik, Fizik branş olimpiyatlarına bir çok öğrenci yetiştirmiş biri olarak akademik başarımızı üniversiteye de taşımak istiyoruz. Kurumlarımız ve bizim adımıza atılan bu imza yeni başlangıçlar ve yanı atılımlar için çok gurur verici" dedi.