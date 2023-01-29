Van’da taş sanatı kursu açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında ücretsiz taş sanatı kursu açtı.VAN (İGFA) - Her yıl açtığı meslek edindirme kursları ile birçok genç, kadın ve çocuğu sanatsal kültürel ve kişisel gelişim kursları ile buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir kursu daha Vanlılar ile buluşturuyor. Hacıbekir Kültür Merkezinde 4 Şubat’ta başlayacak olan taş sanatı kursuna 31.01.2023 tarihine kadar kurs.van.bel.tr adresi üzerinden kayıt yapılacak.

Deniz taşları ve doğal taşların süs eşyalarına dönüşeceği kurs profesyonel eğitmenlerin öncülüğünde 45 gün sürecek.