Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programı gerçekleştirildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına katıldı. Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen program öncesi Erbane Ekibi gösteri düzenledi. Daha sonra Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Mahmut Akan, Mardin Öğretmen Akademileri hakkında konuşma yaptı.

Açılış sonrası Vali Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri bünyesinde faaliyet gösteren El Dokuma, Telkari-Takı Tasarım, El Sanatları, Bir Varmış Bir Örmüş ve Taş İşleme Atölyelerini ziyaret ederek birbirinden değerli çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Bir Varmış Bir Örmüş Atölyesi ziyaretinde minik öğrencilerle bir araya gelen Vali Akkoyun, öğrenciler bir süre sohbet etti.

Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına Vali Tuncay Akkoyun yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer ve Atölyelerde görev yapan öğretmenler ile kursiyerler katıldı.

Türkiye’de 14 ilde pilot uygulama olarak hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" ile Millî Eğitim Bakanlığı; öğretmen ve yöneticilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişiminin desteklenmesini ve eğitim ile ilgili genel anlamda bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımını, eğitimin tüm paydaşları arasında bütünleşmeyi pekiştirmeyi hedeflemektedir.