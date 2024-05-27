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Vali Aygöl'den okul ziyareti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Programı kapsamında Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti
EĞİTİM 27.05.2024, 15:43
Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Programı kapsamında Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sabah mesaisine Cumhuriyet İlkokulunda başladı.
BİL-EN Programı kapsamında düzenlenen ziyarette Öğrenci ve Öğretmenlerimiz ile bir araya gelen Vali Aygöl, kitap okuma etkinliği,kişisel gelişim oyunları,sınıf ziyaretleri ve öğretmenlerimiz ile toplantı etkinliklerine katıldı.
Öğretmenler odasında yapılan toplantıda konuşan Vali Aygöl, "Okul ziyaretlerimize devam edeceğiz,Öğrenci ve öğretmenlerimizin her zaman yanındayız" dedi.
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