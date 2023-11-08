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Vakıflar'ın ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
EĞİTİM 08.11.2023, 17:34
Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burs başvurularının sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan burs başvuru sonuçları belli oldu.
Açıklamada, 15 bin 852 burs alan öğrenciye ilave olarak 24 bin 148 öğrencinin daha aylık 750 lira olmak üzere burs almaya hak kazandığı belirtildi.
Başvuru sonuçlarına "https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari" üzerinden erişime açıldı.
https://twitter.com/VakiflarGM/status/1722250421904060462
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