Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Uzunköprü Yüksekokulu Ersan Kocaman Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törende, yüksekokulun farklı programlarından mezun olan öğrenciler, mezuniyet sevincini cübbe giyip kep atarak kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende mezun öğrenciler adına okul ikincisi Özge Türkmen bir konuşma gerçekleştirdi. Türkmen, başarılarında emeği olan hocalarına ve ailelere teşekkür ederek, mesleklerini her şartta en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy, öğrencilerin heyecanını paylaştıklarını ifade ederek “Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak mezun olan öğrencilerimizin sevincini paylaşırken, aynı zamanda yüksekokulumuzun ülkemize kazandırdığı yetkin, çalışkan, azimli gençlerimizi uğurlamanın da buruk sevincini yaşıyoruz. Değerli gençler, ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. İnanıyorum ki bu güveni boşa çıkarmayacak ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceksiniz. Eğitim/öğretim aslında sadece 4 yılla sınırlı bir süreç değildir ve hayat boyu devam eder. Bu yüzden almış olduğunuz eğitiminize değer katarak, yeni bilgi ve tecrübeler ekleyerek önemli başarılara imza atmaya ve bizleri gururlandırmaya devam edersiniz.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezun öğrenciler ile onları yetiştiren aileleri ve hocalarını tebrik ederek “ Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Her birinizi tüm kalbimle kutluyor, gelecek yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Törene video mesaj yoluyla katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ailelerin ve hocalarının büyük özverileriyle bugünlere ulaşan mezunları kutlayarak, Trakya Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak yaşama hazır olduklarını ve geleceğin inşasında söz sahibi olacaklarına inandıklarını aktardı.

Törende ardından, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kuruluşundan bugüne görev alan Doç. Dr. Murat Ocak, Doç. Dr. Volkan Dayan ve Bilgisayar İşletmeni Fikret Elaldı’ya teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Dereceye giren ve mezun olan öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile devam eden tören, meslek andının okunması ve keplerin havaya fırlatılmasıyla son buldu.