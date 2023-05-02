USTAM Kocaeli’de servis şoförü eğitimi

İşçi ve işvereni buluşturan USTAM Kocaeli projesinde Servis Şoförü Eğitim Programı düzenlendi. Programa kadın şoför adaylarının ilgisi dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işçi ve işvereni buluşturan istihdam odaklı USTAM Kocaeli projesine devam ediyor. Kocaelililerin yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında bu kez Servis Şoförü Eğitim Programı düzenlendi. İlk grup eğitim programına kadın şoför adaylarının gösterdiği ilgi dikkat çekti. Kontenjan doldukça açılacak olan program, firmaların talepleri karşılanana kadar devam edecek.

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ve Kocaeli Toplu Taşımacılar Birliği’nin talebiyle açılan programda İş ve Meslek Ahlakı, Kurumsal Aidiyet konularının yanı sıra Yolcu-Sürücü İletişimi başlığı altında; Sürücü Davranışları, Stres ve Öfke Yönetimi gibi farkındalık konuları kurumumuz eğitmenleri tarafından verildi.

İSTİHDAM SÜRECİ BAŞLATILACAK

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü tarafından Toplu Taşıma ve Trafik Mevzuatı, Toplu Taşıma Araçlarında Genel Güvenlik eğitimleri verildi. Kocaeli İtfaiyesi tarafından Yangın ve Yangın Güvenliği ve Toplu Taşıma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verildi. Mezuniyet sonrası işbirliği yapılan firmalar tarafından usta adayların istihdam süreci başlayacak.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLER İÇİN

USTAM Kocaeli projesi ile iş dünyasının ve işverenin ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını bildirerek, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerinde aradıkları kriterlere uygun elemanların yetiştirilmesini sağlanıyor. CNC freze, CNC torna, makine montajcısı, makine mekanik bakım onarım, otomotiv montajcısı, elektrik ve elektronik, asansör bakımı, Fiber optik ve kaynak gibi alanlarda, firma talepleri doğrultusunda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler bol bol uygulama yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

BAŞVURU İÇİN

USTAM Kocaeli Projesiyle “Ne iş olsa yaparım” değil “ben bu işin ustasıyım” diyen nitelikli elemanlar arasında olmak isteyen gençlerimiz www.ustamkocaeli.com adresinden başvurularını yapabilirler. Firmalar da nitelikli personel ihtiyaçlarını bildirmek için www.ustamkocaeli.com sayfasından işletme kaydı oluşturarak sisteme dâhil olabiliyor ve kurs taleplerini ve iş/staj ilanlarını buradan takip edebiliyorlar.