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Üsküdar'da Mutfak Sanatları Akademisi açıldı

EĞİTİM 08.01.2024, 17:49
Üsküdar'da Mutfak Sanatları Akademisi açıldı

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ÜSMEK kapsamında yepyeni bir kursu daha hizmete açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Yenidershane Sokak üzerindeki Üsküdar Belediyesi Üsmek Mutfak Sanatları Akademisi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da katıldı. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılışta yaptığı konuşmada ilçede mutfak sanatlarına ilişkin yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

“Mutfak sanatları akademisi yani burası bir yemek kursu, yemek atölyesi" diyen Türkmen, "Burada Üsküdarlı hemşehrilerimiz böylesine güzel bir kursla, iyi bir eğitim ve güzel bir zenginlik elde edecekler. Üsküdar da çok özel bir merkez haline gelmiş olan bu ÜSMEK Mutfak Sanatları Akademisi hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel bina, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim müdürlüğümüzün bir binası. Binanı en üst katına çok güzel bir Mutfak Sanatları Akademisi kurduk.  Önemli bir ihtiyacımız olan bu mutfak sanatları konusunda bir uygun bir mekan, bir ortam, sıkıntımız vardı.  İşte gördüğünüz gibi bu güzel binada ve Üsküdar’ın en güzel noktasında bu akademiyi açmış oluyoruz. Binamız haftanın yedi günü Üsküdarlılara hizmet verecek" diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuşmasının devamında, sevgiyle yemek yapmanın bir başka olduğunu belirterek,  “Sanat ve akademi kavramı, tanımı boşuna değil. Yemek yapmak, o yemeği severek isteyerek yapmak, ona sevgiyi katmak ve bilerek başarılı bir ürün ortaya çıkarmak elbette ki bir sanattır, işin bir sanat yönü vardır, bir sevgi yönü vardır.  Hepimiz deriz ya hani ev yemekleri yapılan yerde gidip bir yemek yiyelim niçin? Orada bir anne şefkati vardır, anne sevgisi vardır. Annenin yemeğin içine tuzu salçası yağı yanında aslında çok daha önemli olan sevgisini işe şefkatini katmıştır. Hepimiz annemizin yemeğini çok severiz. Kardeşimizin yemeğini çok severiz. Ne kadar böyle pahalı lokantalar restoranlara gitsek de o yemeğin tadını, lezzetini, annemizin yaptığı yemeğin o huzurunu asla unutamayız. Bu sanat akademisi konusu da aslında oraya giden yolda bir yolculuk, önemli bir yolculuk.. Değerli kardeşlerim gençlerimiz, Üsküdarlılar, bu kültürü, bu eğitimi bilimsel olarak işin uzmanları, işin hocaları ve şeflerinden öğrenerek çok daha leziz yemekler, pastalar, kahveler, tatlılar hazırlayacaklar.  Mademki açtık burayı neredeyse 24 saat açık tutmamız lazım. Herkes gelip öğrensin istifade etsin" dedi.

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