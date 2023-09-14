Üniversiteli gençlere 60 milyon lira destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine desteğini artırıyor. Bu yıl, ailesi İzmir’de ikamet eden ve desteğe ihtiyacı olan 10 bin üniversite öğrencisine toplam 60 milyon liralık destek sağlayacak. Başvurular 15 Eylül’de başlıyor. Başkan Tunç Soyer, geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini belirterek “Her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda üniversite öğrencilerine destekler artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle gençlere verdiği maddi desteği bu yıl yüzde 50 oranında arttırdı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ailesi İzmir’de ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı 10 bin ön lisans ve lisans öğrencisine 750 lira olmak üzere 8 ay boyunca toplam 6 bin liralık yardım yapılacak. Böylelikle yeni eğitim sezonunda üniversite öğrencilerine 60 milyon liralık destek sağlanmış olacak.

Soyer: “Her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini belirterek “İzmir’in hem bugünü hem yarınında gençlerin öncülüğü olsun istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 13 binin üzerinde öğrenciye son iki yılda 50 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Yeni eğitim-öğretim yılı için de ise 60 milyon liralık burs desteği sağlıyoruz. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz için Bornova ve Çiğli’de ücretsiz çamaşır yıkama hizmetini başlattık. Ayrıca İzmir’de yaşayan ve ev taşıyacak üniversite öğrencilerine Taşıyıcı adını verdiğimiz ücretsiz nakliye desteğini başlattık. Üniversite öğrencileri için 6 noktada Çorba Durağı kurduk. Bir taraftan sıcak yemek desteği de veriyoruz. Ülkemizdeki toplumsal yaşamın her kademesinde ihtiyaç duyulan değişim gençler sayesinde olacak. Ancak derinleşen ekonomik kriz gençleri de çok etkiliyor. Biz ise her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başvurular Bizizmir’den Eğitim desteği için başvurular 15 Eylül’de başlayacak ve yalnızca bizizmir.com sitesi üzerinden kabul edilecek. Belirlenen 10 bin öğrenci için eğitim desteğinin ilk 3 aylık ödemeye karşılık gelen 2 bin 250 liralık bölümü aralık ayında, ikinci bölümü ise 2024 yılında verilecek.

İzmir gençlere kucak açıyor Üniversitelilere destek için yeni eğitim ve öğretim yılında “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi de devam ediyor. Platform, üniversite öğrencilerine maddi destek vermek isteyen ve evini öğrencilere açmak isteyen vatandaşlar ile üniversite öğrencilerini buluşturulacak. Üniversite öğrencilerine eğitim desteği ve barınma ihtiyacı için evini ya da evinin bir odasını açmak isteyen vatandaşlar, bizizmir.com internet sitesinden başvurularını yapabilecek. Başvurular 15 Eylül’de başlayacak.